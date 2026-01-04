Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Bozcaada'da boş ham petrol tankeri fırtına nedeniyle karaya oturdu

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Umman bayraklı boş ham petrol tankeri karaya oturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 16:10 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:10
        Bozcaada'da boş ham petrol tankeri fırtına nedeniyle karaya oturdu
        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Umman bayraklı boş ham petrol tankeri karaya oturdu.

        Aliağa'dan Yalova'ya giden ve Bozcaada Demir Sahası'nda bekleyen 249 metre boyunda, 61,991 grostonluk "QENDIL" adlı ham petrol tankeri, fırtınadan olumsuz etkilendi.

        Gemi kaptanı, tankerin Polente mevkisinde karaya oturması üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Gemi Trafik Hizmetlerinden yardım talebinde bulundu.

        Tankerin karaya oturduğu yerden kurtarılması için Kurtarma-10 ve Kurtarma 16 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

