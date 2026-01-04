Gelibolu'da şiddetli rüzgar ağacı devirdi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir çınar ağacı devrildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir çınar ağacı devrildi.
Aleddin Mahallesi Hakkı Ayran Sokak'ta bir evin önünde bulunan çınar ağacı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kökünden devrildi.
Ağacın devrilmesi sonucu sokaktaki elektrik kabloları ile evin ön kısmındaki yağmur suyu borularının bir bölümünde hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.