        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

        Kuzey Ege'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılacak feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 20:14 Güncelleme: 04.01.2026 - 20:14
        Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
        Kuzey Ege'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılacak feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 15.00 - 19.00, Bozcaada'dan ise 14.00 - 18.00 seferleri yapılacak.

        Aynı hatta Geyikli'den saat 08.00 - 11.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00 - 10.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00 - 17.00 - 21.00 Gökçeada'dan ise saat 11.00 - 15.00 - 19.00 seferleri gerçekleştirilecek, Kabatepe'den saat 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak.

        Öte yandan bu akşam Çanakkale-Kilitbahir hattında, Kilitbahir'den saat 21.30 seferi 21.45'te yapılacak.

        Çanakkale-Eceabat hatlarındaki seferler tarifeye uygun yapılırken, Lapseki-Gelibolu hattının seferleri saatsiz olarak devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

