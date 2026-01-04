Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Çanakkale-Eceabat hatlarındaki seferler tarifeye uygun yapılırken, Lapseki-Gelibolu hattının seferleri saatsiz olarak devam ediyor.

Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00 - 17.00 - 21.00 Gökçeada'dan ise saat 11.00 - 15.00 - 19.00 seferleri gerçekleştirilecek, Kabatepe'den saat 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak.

Aynı hatta Geyikli'den saat 08.00 - 11.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00 - 10.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 15.00 - 19.00, Bozcaada'dan ise 14.00 - 18.00 seferleri yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.