AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Çanakkale'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ercan, partisinin Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "Girişimci Kadınlar ve STK Buluşması" sonrası Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

Burada Vali Ömer Toraman tarafından karşılanan Tuğba Işık Ercan ardından AK Parti Çanakkale İl Başkanlığına geçti.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu ve partililerle görüşen Ercan, daha sonra Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) peynir üretim tesisini ziyaret etti.

Peynir üretim aşamalarını inceleyen Ercan, işletmede çalışan kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ezine Kaymakamlığı ve Ezine Belediyesine de ziyaretlerde bulunan Ercan, Kaymakam Yunus Kaptanoğlu ve Belediye Başkanı Güray Yüksel ile görüştü.

Tuğba Işık Ercan, daha sonra, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ÇTSO) düzenlenen İl Kadın Kolları Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.