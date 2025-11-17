Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Çanakkale'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 20:17 Güncelleme: 17.11.2025 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Çanakkale'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Ercan, partisinin Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "Girişimci Kadınlar ve STK Buluşması" sonrası Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

        Burada Vali Ömer Toraman tarafından karşılanan Tuğba Işık Ercan ardından AK Parti Çanakkale İl Başkanlığına geçti.

        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu ve partililerle görüşen Ercan, daha sonra Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) peynir üretim tesisini ziyaret etti.

        Peynir üretim aşamalarını inceleyen Ercan, işletmede çalışan kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Ezine Kaymakamlığı ve Ezine Belediyesine de ziyaretlerde bulunan Ercan, Kaymakam Yunus Kaptanoğlu ve Belediye Başkanı Güray Yüksel ile görüştü.

        Tuğba Işık Ercan, daha sonra, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ÇTSO) düzenlenen İl Kadın Kolları Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.

        Ercan'a toplantı ve ziyaretlerde, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Naim Makas, Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Kadın Kolları Genel Merkez MKYK üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        17 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        17 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Ercan: Hedefimiz her ortamda kadın temsiliyetini yüzde 50'lere...
        AK Parti'li Ercan: Hedefimiz her ortamda kadın temsiliyetini yüzde 50'lere...
        AK Parti'li Ercan: Hedefimiz her ortamda kadın temsiliyetini yüzde 50'lere...
        AK Parti'li Ercan: Hedefimiz her ortamda kadın temsiliyetini yüzde 50'lere...
        Çanakkale'de ölü yunus balığı sahile vurdu
        Çanakkale'de ölü yunus balığı sahile vurdu
        Çanakkale'de dedesinin kullandığı traktörden düşen 8 yaşındaki çocuk öldü
        Çanakkale'de dedesinin kullandığı traktörden düşen 8 yaşındaki çocuk öldü
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Çanakkale'de konuştu:
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Çanakkale'de konuştu:
        Gelibolu'da ölü bir yunus sahile vurdu
        Gelibolu'da ölü bir yunus sahile vurdu