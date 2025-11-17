Çanakkale'de dedesinin kullandığı traktörden düşen 8 yaşındaki çocuk öldü
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dedesinin kullandığı traktörden düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Eceabat'a bağlı Kumköy köyünde tarlada dedesi Nedim Ü'nün kullandığı traktörden düşen 3. sınıf öğrencisi Kadir Ayaz Hırslı yaralandı.
Hırslı, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Hırslı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
