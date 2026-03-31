        Çanakkale'de Sürdürülebilir Atıksu Yönetimi Proje Tanıtım Çalıştayı düzenlendi

        Avrupa Birliği (AB) tarafından eş finansman modeliyle desteklenen, yürütücülüğünü Çanakkale Belediyesinin yaptığı BLUEC Projesi kapsamında Sürdürülebilir Atıksu Yönetimi Proje Tanıtım Çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, arıtılmış atık suların yeniden kullanım modelinin anlatıldığı çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, kaynakların sınırlılığının her geçen gün arttığını, Türkiye'nin su konusunda fakir mahallenin zengini durumunda olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin su stresi yaşayan bir ülke olduğunu, birçok kentte ciddi kesintilere gidildiğini aktaran Toraman, sözlerine şöyle devam etti:

        "Kaynakları doğru ve akılcı yönetmek lazım. Bir defa sınırlı olduğunu bilmemiz ve azalma eğiliminde olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Artan nüfus ve iktisadi faaliyetleri dikkate aldığımızda suya olan talebi doğru yönetmek gerekiyor. Bunları artık birer doğal kaynak olmanın ötesinde görmemiz lazım. Çok yönlü yaklaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu kaynaklardan maksimum verimi almamız gerekiyor. Su artık eskisi gibi kullanılıp, tüketilip tekrar doğaya salınacak kaynak olma özelliği aşamasını geçti."

        - "Temiz ve kaliteli içilebilir su kaynaklarına ulaşmak önemli bir mesele"

        Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de altyapıya ve su yönetimine önem verdiklerini, temiz ve kaliteli içilebilir su kaynaklarına ulaşmanın Türkiye'de ve dünyada da çok önemli bir mesele olduğunu belirtti.

        Dünyada 2 milyarın üzerinde insanın temiz, güvenilir suya sağlıklı şekilde ulaşamadığını ifade eden Erkek, iki ileri biyolojik arıtma tesisiyle bölgede örnek belediyelerden biri olduklarını, tam lisanslı katı atık yönetim sistemini hayata geçiren birkaç belediye arasında yer aldıklarını kaydetti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Şube Müdürü Esra İnce de çalıştaya çevrim içi bağlanarak, suyun yalnızca doğal bir kaynak değil, stratejik bir güç, ekonomik bir değer ve geleceğin de belirleyicisi olduğunu vurguladı.

        Çalıştay, "İklim Değişikliği Uyumunda Atıksu Yönetimi", "Türkiye'de Entegre Su ve Atıksu Yönetimi" başlıklı panellerle devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Gelibolu'da "DigiLang Projesi" kapsamında uluslararası eğitim buluşması
