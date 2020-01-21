Çanakkale'de, 33 kaçak göçmen yakalandı

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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığında olan 33 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince minibüste yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere köyünde, şüphe üzerine minibüs sürücüsünü durdurdu. Minibüste, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan, kadın ve çocukların da bulunduğu, Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs şoförü ise göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



ÇANAKKALE 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:57

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