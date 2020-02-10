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Biga’daki okul ve toplu taşımalarda hastalıklara geçit yok

İHA

Biga Belediyesi, ilçe merkezindeki okullarda ve şehir içi toplu taşıma araçlarında bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfeksiyon yaptı.

Biga’daki okul ve toplu taşımalarda hastalıklara geçit yok

Biga Belediyesi, ilçe merkezindeki okullarda ve şehir içi toplu taşıma araçlarında bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfeksiyon yaptı.
Biga Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin yoğun ve ortak olarak kullandığı alanlarda mikroplardan arındırma işlemi yaptı. Son dönemde yoğun şekilde etkili olan viral ve mikrobial enfeksiyonun görülme sıklığının artmasının ardından harekete geçen Biga Belediyesi, nezle, grip ve el ayak ve ağız hastalıklarına karşı okullardaki lavabo, tuvalet, kapı kulpları, merdiven korkulukları ile bahçedeki oyun gruplarını dezenfekte etti. Öte yandan vatandaşların ve öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik ortamda ulaşım hizmeti almaları için Biga Belediyesi denetimindeki S.S 76 numaralı Biga Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi araçları ve S.S 38 numaralı Ağaköy Özel Toplu Taşıma Aracı Kooperatifi midibüsleri dezenfekte edildi. Biga Belediyesi ekipleri, hastalıkları önlemek maksadıyla dezenfekte çalışmalarına devam edecek.

ÇANAKKALE

10 Şubat 2020 Pazartesi

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