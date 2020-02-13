Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı

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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 44 kaçak göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında harekat halinde lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik ekibinin bölgeye düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 42'si Afganistan, 1'i Angola ve 1'i Senegal uyruklu 44 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuyla, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu´na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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