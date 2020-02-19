Çanakkale'den İdlib'e yardım eli

İdlib'te ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan yardım malzemeleri, Çanakkale'de yapılan uğurlama töreniyle yola çıktı.

Çanakkale Merkez Tacettin Aslan Caminde yapılan uğurlama töreniyle, ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan yardım malzemeleri İdlib'e gönderildi. Çanakkale İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çanakkale Şubesi iş birliğinde, hayırsever vatandaşların desteğiyle, il merkezi ve Bayramiç ilçesinden toplanan erzak, çocuk giysileri, yatak ve diğer giyecek malzemeleri;İl Müftüsü Arif Gökce, vatandaşlar, öğrenciler ve görevlilerin katıldığı bir tören ile uğurlandı.

Tören İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Bal'ın yaptığı dua ile başladı. Ardından kısa bir konuşma yapan İl Müftüsü Arif Gökce, yardım kampanyasına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini vurgulayarak, “Şuan burada çok güzel bir anı yaşıyoruz. Daha önce Çanakkale olarak ihtiyaç bölgelerine nakdi yardımlarımız olmuştu. Buna ilave olarak ayni yardım olarak neler yapabiliriz diye düşündük. Gördüğünüz üzere şu kış gününde kardeşlerimize derman olacak bir çalışma başlattık. Allah'ın izniyle 1 tır dolusu giyecekyiyecek hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle toplandı, diğer tırın intikal çalışmaları da devam ediyor. Allah herkesten razı olsun. Bu yardımların toplanmasına vesile olan Çanakkaleli kardeşlerimize, din gönüllüsü kardeşlerimize ve bu tırın yüklenmesinde emeği geçen genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Çanakkale'de Biga ilçesinden 2 tır, Gelibolu ilçesinde de 1 kamyon ihtiyaç malzemesi İdlib'e doğru yol almaya devam ediyor.

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