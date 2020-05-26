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Ekmeklerini mangal kömürü yaparak kazanıyorlar

DHA

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde, 2 hafta süren zorlu bir çalışmanın ardından meşe ve zeytin ağaçlarından elde edilen mangal kömürü, yöre halkına gelir kapısı oluyor. İlçeye bağlı İlyasfakı köyünde, doğal yöntemlerle odun kömürü üretilen ocaklarda mart ile kasım ayları arasında izin alınmış ormanlık alanlardan ve tapulu arazilerden ağaçlar toplanıyor. Kesilen ağaçlar kurulan ocaklarda 3 ile 4 hafta kontrollü şekilde ve başında nöbet tutularak yakılıp, daha sonra soğutma çalışması yapılıyor. Toplanan ağaçlar yaklaşık 2 haftalık bir çalışmanın ardından...

Ekmeklerini mangal kömürü yaparak kazanıyorlar

<br>Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde, 2 hafta süren zorlu bir çalışmanın ardından meşe ve zeytin ağaçlarından elde edilen mangal kömürü, yöre halkına gelir kapısı oluyor.<br>İlçeye bağlı İlyasfakı köyünde, doğal yöntemlerle odun kömürü üretilen ocaklarda mart ile kasım ayları arasında izin alınmış ormanlık alanlardan ve tapulu arazilerden ağaçlar toplanıyor. Kesilen ağaçlar kurulan ocaklarda 3 ile 4 hafta kontrollü şekilde ve başında nöbet tutularak yakılıp, daha sonra soğutma çalışması yapılıyor. Toplanan ağaçlar yaklaşık 2 haftalık bir çalışmanın ardından mangal kömürüne dönüştürülüyor. Kömürler daha sonra kamyonlara yüklenip, satılıyor.<br>'KÖMÜRCÜLÜK AYVACIK BÖLGESİNİN GEÇİM KAYNAĞI'<br>Bir mangal kömürü işletmesinin sorumlusu Yahya Bozkurt, "Biz yıllardan beri kömür işiyle uğraşıyoruz. Bu bizim baba mesleğimiz. Dağdan izinli olarak satın aldığımız odunları buraya getirip, ocak şeklinde örüyoruz, odunu çatıyoruz. Çattıktan sonra da saman yapıyoruz. Samandan sonra ise toprak işleme başlıyor ve ondan sonra yakma başlıyor. İki hafta süreyle yanıyor. Sonra temizleyip, soğutup kömür olarak açıyoruz. Toprağın içinden kömürü çıkarıp büyük şehirlerdeki tüccar müşterilerimize satıyoruz. Kömürcülük Ayvacık bölgesinin geçim kaynağı. Odunun ağırlığına göre yanma süresi değişiyor. Bazen uzun süre alıyor, bazen de kısa. Odunların inceliğine kalınlığına göre değişiyor. Diyelim ki kamyon ile 20 ton odun geldi. Yaklaşık 5 ton civarında bir kömür elde ediyoruz. 4 kilo odunda 1 kilo kömür almış oluyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Dilara ERDİNÇ<br>2020-05-26 13:55:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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