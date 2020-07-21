Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 22-30 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da 



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Savaşları Mobil Müzesi, 22-30 Temmuz tarihleri arasında İstanbullular ile buluşacak. Savaş dönemine ait objeler ile donatılan Mobil Müze, 2 yılda Türkiye'nin 108 noktasına ulaşacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale ruhunun tüm Türkiye'yi dolaşmasını sağlamak amacıyla 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' oluşturdu. Çanakkale'nin ilçelerinden sonra Trakya turunu tamamlayan Mobil Müze, 2 yılda Türkiye'nin 108 noktasına ulaşacak.

Çanakkale Savaşlarına ait objelerin sergilendiği ve o döneme ait görsel materyellerin izletildiği Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, yarından itibaren İstanbul'da olacak. Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile 'Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale' ülküsüyle Çanakkale ruhunu, Türkiye´nin dört bir yanına taşıyacak olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 22-30 Temmuz 2020 tarihlerinde, 9 gün boyunca İstanbul´da gezilebilecek.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 22 Temmuz'da Beylikdüzü'nde, 23 Temmuz'da Esenler'de, 24 Temmuz'da Eyüpsultan'da, 25 Temmuz'da Fatih'te, 26 Temmuz'da Beyoğlu'nda, 27 Temmuz'da Beşiktaş'ta, 28 Temmuz'da Kadıköy'de, 29 Temmuz'da Üsküdar'da ve 30 Temmuz'da Pendik'te olacak. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-07-21 15:47:46



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