BAKAN PAKDEM\u0130RL\u0130: T\u00dcM YANGINLARIMIZ KONTROL ALTINDA\u00c7anakkale de 5 farkl\u0131 noktada \u00e7\u0131kan orman yang\u0131nlar\u0131n\u0131 helikopterle havadan inceleyen Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli, Tarihi Gelibolu Yar\u0131madas\u0131 ndaki Kilye Koyu nda \u00c7anakkale Sava\u015flar\u0131 Gelibolu Tarihi Alan Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u00a0\u0130dari binas\u0131nda brifing ald\u0131ktan sonra a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli bug\u00fcn 7 ilde \u00e7\u0131kan yang\u0131nlarla m\u00fccadele edildi\u011fini vurgulayarak, Isparta da 1, \u0130zmir de 1, Mara\u015f ta 1, Kastamonu da 1, Elaz\u0131\u011f da 2, K\u00fctahya da 1, \u00c7anakkale de de 5 olmak \u00fczere 12 b\u00f6lgemizde yang\u0131nlarla m\u00fccadele edildi ve ayr\u0131ca 6 ziraat yang\u0131n\u0131yla da m\u00fccadelemiz s\u00fcrd\u00fc. Son haftadaki yang\u0131nlarla ilgili genel bilgi verecek olursak da 136 orman yang\u0131n\u0131yla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kald\u0131k. Bunun yan\u0131 s\u0131rada 128 k\u0131rsal yang\u0131na da orman te\u015fkilat\u0131 olarak m\u00fcdahale ettik. Bu sene ilk defa \u0130HA lar\u0131 kullan\u0131yoruz. \u0130HA lar\u0131 kullanmaktan dolay\u0131 da son haftada 62 tane yang\u0131n\u0131n tespiti konusunda da \u0130HA lardan da faydaland\u0131k. Deneme olarak ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu y\u0131l \u0130HA lardan ciddi, g\u00fczel neticeler ald\u0131k diye konu\u015ftu.\u00a0\u00c7ANAKKALE DEK\u0130 HER YANGINLA \u0130LG\u0130L\u0130 TEK TEK B\u0130LG\u0130 VERD\u0130\u00c7anakkale de yang\u0131n \u00e7\u0131kan b\u00f6lgelere h\u0131zl\u0131 \u015fekilde intikal edildi\u011fini ve toplam 230 ki\u015filik personelin \u00e7al\u0131\u015fmalara kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Bakan Pakdemirli, a\u00e7\u0131klamas\u0131nda \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\u00a0 Yine \u00c7anakkale b\u00f6lgesindeki yang\u0131nlara gelecek olursak, 2 u\u00e7ak, 10 helikopter, 57 araz\u00f6z, 5 dozer, 230 toplam personelle yang\u0131nlara m\u00fcdahale edildi. Tabi ki ayn\u0131 anda \u00e7ok yerde yang\u0131n \u00e7\u0131kmas\u0131 hepimizi endi\u015felendirdi. Gerek ben, gerek genel m\u00fcd\u00fcr\u00fcm\u00fcz, gerek orman te\u015fkilat\u0131n\u0131n \u00fcst d\u00fczey personeli h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde b\u00f6lgeye intikal etti. Ben yang\u0131nlarla ilgili bilgileri tek tek verece\u011fim. Lapseki-Adatepe 14.30 da \u00e7\u0131kan yang\u0131n\u0131n ilk m\u00fcdahalesi 14.42 de olup, 1.2 hektar alan\u0131 kaybettik. Bu yang\u0131n\u0131m\u0131z kontrol alt\u0131nda ve an\u0131z sebebiyle \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Eceabat merkezde 15.01 de ilk yang\u0131n\u0131n ihbar\u0131n\u0131 ald\u0131k. 15.10 da bu yang\u0131na m\u00fcdahale edildi. Toplam 5 hektar kay\u0131p g\u00f6z\u00fck\u00fcyor. Bu yang\u0131n\u0131m\u0131zda kontrol alt\u0131nda bunun 3 hektar\u0131 ziraat alan\u0131, 2 hektar\u0131 orman alan\u0131. Bu yang\u0131n\u0131m\u0131zda maalesef balya makinesinin att\u0131\u011f\u0131 k\u0131v\u0131lc\u0131mdan \u00e7\u0131kan bir yang\u0131n. Merkez Kemel k\u00f6y\u00fcnde 15.02 de \u00e7\u0131kan ve ilk ihbar\u0131 al\u0131p, tam 5 dakika i\u00e7inde m\u00fcdahale etti\u011fimiz bu yang\u0131nda da 1 dekar\u0131n alt\u0131nda bir alan yanm\u0131\u015f durumda. Ne kadar erken m\u00fcdahale ediyorsan\u0131z, o kadar h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde netice almak m\u00fcmk\u00fcn olabiliyor. Bu yang\u0131n\u0131m\u0131z da yine maalesef an\u0131z kaynakl\u0131 bir yang\u0131n. Yine merkez Yukar\u0131ok\u00e7ular k\u00f6y\u00fcnde \u00e7\u0131kan yang\u0131n\u0131m\u0131z bu da benzer sebeple balya makinesinden \u00e7\u0131kan yang\u0131n\u0131m\u0131z 15.02 de ihbar\u0131 al\u0131nd\u0131. 15.12 de ilk m\u00fcdahaleyi yapt\u0131k ve toplamda 2 hektar civar\u0131nda bir kayb\u0131m\u0131z var. Bu da tamamen kontrol alt\u0131nda. Bu arada bu yang\u0131nlar devam ederken, Edirne nin Ke\u015fan il\u00e7esinde de yang\u0131n ihbar\u0131 ald\u0131k. Bu yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f sebebi de bir arac\u0131n yanmas\u0131ndan dolay\u0131 ormana s\u0131\u00e7rayan bir yang\u0131nd\u0131r. Bu yang\u0131na da ilk ihbar 15.05 te geldi. \u0130lk m\u00fcdahale 15.17 de yap\u0131ld\u0131. Yang\u0131ndan 0.5 hektar kaybettik ve bu yang\u0131n da kontrol alt\u0131nda olan bir yang\u0131n\u0131m\u0131z. \u00a0 T\u00dcM YANGINLAR KONTROL ALTINDA Pakdemirli, t\u00fcm yang\u0131nlar\u0131n kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, T\u00fcm yang\u0131nlar \u015fu saat itibar\u0131yla, \u015f\u00f6yle s\u00f6yleyebilirim ki, hepsi kontrol alt\u0131nda. Hepsinde so\u011futma faaliyetleri s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor dedi. YANGINLARIN Y\u00dcZDE 90 I \u0130NSAN HATASI Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli, yang\u0131nlar\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f nedenlerinin \u00e7o\u011fu zaman insan hatas\u0131 oldu\u011funu dile getirerek,\u00a0 Burada sayd\u0131\u011f\u0131m gibi gerek an\u0131zdan olsun gerek balya makinesinden olsun, gerek farkl\u0131 yang\u0131nlarda ara\u00e7tan at\u0131lan bir sigara olsun veya dikkatsizlik sebebi bir mangal sebebi, mangaldan \u00e7\u0131kan yang\u0131n olabiliyor. Yang\u0131nlar\u0131n hep sebebini s\u00f6yl\u00fcyoruz. Y\u00fczde 90 insan hatas\u0131 diyoruz. Bu son derece \u00f6nemli, yang\u0131nlar meselesine \u00e7ok dikkat etmemiz gerekiyor. ALO 177 son derece \u00f6nemli. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n bu yang\u0131nlar\u0131 bildiriyor olmas\u0131 son derece \u00f6nemli. Bak\u0131n son teknolojileri kullan\u0131yoruz.\u00a0\u0130HA lar\u0131 kullan\u0131yoruz ama vatanda\u015flar\u0131m\u0131zdan gelen yang\u0131n ihbarlar\u0131 bir \u0130HA kadar aynen etkili, o y\u00fczden mutlaka vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n g\u00f6rd\u00fckleri yang\u0131nlar\u0131 bize ALO 177 \u00fczerinden bildiriyor olmalar\u0131n\u0131n faydalar\u0131 var diye konu\u015ftu. YANGINLARDA 3 YARALIMIZ VAR Askeriye ve polisten sonra en \u00e7ok \u015fehit veren kurumun Orman Te\u015fkilat\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yleyen Pakdemirli, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: Bu b\u00f6lgede Talat G\u00f6ktepe b\u00f6lge m\u00fcd\u00fcr\u00fc karde\u015fimizi 1994 y\u0131l\u0131nda kaybetmi\u015ftik. D\u00fcn onun \u00f6l\u00fcm y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcyd\u00fc. Tekrar bug\u00fcn, bir yang\u0131n m\u00fcnasebetiyle buraday\u0131z. Ger\u00e7ekten askeriyeden, polisten sonra en \u00e7ok \u015fehit veren kurum, Orman Te\u015fkilat\u0131. Bu anlamda tekrar yang\u0131nlara dikkati \u00e7ekmek istiyorum. \u00c7\u00fcnk\u00fc ger\u00e7ekten bunlar\u0131n m\u00fccadelesinde, sadece zaman, para israf\u0131 olmuyor, \u015fehit de veriyoruz. Ge\u00e7enlerde \u0130zmir Bay\u0131nd\u0131r da 2 \u015fehit vermi\u015ftik, 2 de yaral\u0131m\u0131z vard\u0131. Onlardan biri Sedat Sagun karde\u015fimizi bug\u00fcn maalesef kaybettik. Hakk\u0131n rahmetine kavu\u015ftu. Bug\u00fcn, bu b\u00f6lgede \u00e7\u0131kan yang\u0131nlarda 3 yaral\u0131m\u0131z var. Yaral\u0131lar\u0131n durumu iyi. U\u00e7aktan at\u0131lan sulardan s\u0131\u00e7rayan ta\u015flardan dolay\u0131 bu arkada\u015flar yaralanm\u0131\u015f. Genel durumlar\u0131 son derece iyi. Kontrol ama\u00e7l\u0131 hastanede tutuluyorlar. Ge\u00e7mi\u015f olsun dileklerini ileten Pakdemirli, \u00f6zellikle hafta sonunu d\u0131\u015far\u0131da ge\u00e7iren vatanda\u015flar\u0131n ormanlar\u0131 kullan\u0131rken \u00e7ok dikkatli olmalar\u0131 gerekti\u011fini de s\u00f6zlerine ekledi.\u00a0Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir\u00a0Pakdemirli ye incelemelerinde, Orman Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Bekir Karacabey, \u00c7anakkale Valisi \u0130lhami Akta\u015f, \u00c7anakkale Orman B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc Enver Demirci ve \u00c7anakkale Sava\u015flar\u0131 Gelibolu Tarihi Alan Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail Ka\u015fdemir e\u015flik etti.Mustafa SU\u0130\u00c7MEZ-Cihan BAYRALI\/\u00c7ANAKKALE, (DHA)DHA-Genel T\u00fcrkiye-\u00c7anakkale \/ Merkez Mustafa SU\u0130\u00c7MEZ-Cihan BAYRALI2020-07-26 20:24:41