Lapseki'de sahil yolu asfaltlama çalışmaları tamamlanıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı SulucaKemiklialan köyü sahil yolu asfaltlama çalışmaları tamamlanıyor.
Üniversite öğrencileri ve köylüler tarafından yoğun olarak kullanılan yol boyunca yer yer bozulmalar meydana geldi. Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın girişimleri sonucu başlatılan çalışmalarda toplamda 7 bin 200 metrelik güzergahta sıcak asfaltlama yapılıyor. Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya beraberinde İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer, Hasan Engin, KHGB Başkan V. A.Şafak Kılıçaslan ile birlikte Kemiklialan, Suluca köyleri ve Lapseki MYO'nu ilçeye bağlayan yolda yapılan asfalt döküm çalışmalarını inceledi. Kaymakam Çelikkaya ilçe adına önemli bir yatırımın daha tamamlandığının altını çizdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.