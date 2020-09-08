Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince düzenlenen, 7 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde son 1 haftada uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçundan 5 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan ise 2 şüpheli olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada; 0,47 gram bonzai, 0,06 gram metamfetamin, 5 sentetik ecza, 6,35 gram esrar, 14,22 gram skunk ve 6,65 gram kokain maddesi ele geçirildi. 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak'tan gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i, serbest bırakılırken, S.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez
2020-09-08 17:04:22
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