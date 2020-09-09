Gelibolu’da orman yangını

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde orman yangını çıktı. Orman ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavak köyü yakınlarında saat 13.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Bölgede yaşayan vatandaşlar yükselen dumanları görünce durumu ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye ediyor. Ayrıca Biga'nın Kalafat köyü yakınlarındaki bir ormanlık alanda da orman yangını çıktı. Ekipler buradaki yangına da müdahale ediyor.

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