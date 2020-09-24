Göletin yanında eski mezarlık olduğunu duyan soluğu o köyde alda Kurukafa ve kemiklerin bulunduğu gölet ilgi uyandırdı

Çanakkale’nin Akyaprak köyünde, sulama göletinin boşaltılması sırasında ortaya çıkan kurukafa ve kemikleri köy halkını tedirgin etmişti. Olayın basına yansımasının ardından, konuyu merak eden vatandaşlar soluğu köyde aldı.



Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Akyaprak köyünde geçtiğimiz Pazartesi günü ilginç bir olay yaşandı. Köyün sulama göletinin pompasında arıza meydana gelince, göletteki suyun boşaltılmasına karar verildi. Bu sırada koyunlarını o bölgede otlatan Hayrettin Yaşar isimli bir çoban, kurukafa ve kemikleri görünce durumu köy muhtarına daha sonra da jandarma ekiplerine bildirdi. Köy göletine gelen jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaptıktan sonra kurukafa ve kemikleri alarak incelenmek üzere Bursa adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Yaşanan gelişmelerin basına yansımasının ardından bölgeye giden vatandaşlar, göletin yakınlarında eski bir mezarlık olduğunu söyledi. Suların çekilmesiyle yaşanan ortaya çıkan kemiklerin yanı sıra mezar taşlarının da olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Köyde bulunan kurukafa ve kemikleri merak ettiği için gölete gittiğini belirten Safiye Tarı, “Ben de olayı vatandaşlardan duydum, merak ettim ve bakmaya geldim. 3 yerde kazılmış galiba, köyden bir çoban fark etmiş. Muhtara haber vermişler, muhtar da durumu jandarmaya bildirmiş. Onlardan duyduğum kadarıyla da Jandarma Olay Yeri İnceleme gelmiş ve alınan kemikler Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilmiş. Biz de merak edip geldik, ileride de amcalar var onlarda merak edip incelemeye gelmişler. Bu konularda biraz meraklıyım köy halkı da burada eski bir mezarlık olduğunu söylediler biz de merak edip geldik. Kazılan yerler şu tarafta. Mezar taşları da çıkmış galiba” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.