'Athenalar', Troya Kültür Rotası'nda yürüyor



Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de bir araya gelen 20 kadın, 120 kilometrelik Troya Kültür Rotası güzergahında doğa yürüyüşü başlattı. Troya Antik Kenti´nden başlayan yürüyüş, 7 gün sürecek ve Assos'taki Athena Tapınağı'nda sona erecek.

Yoga ve farkındalık eğitmeni Şaylan Yılmaz, tek başına yürümek istediği Troya Kültür Rotası güzergahında bir kadın olarak zorlanınca, sosyal medya takipçileri kendisine destek verdi. Çanakkale'ye Şaylan Yılmaz ile birlikte Türkiye'nin değişik kentlerinden gelen toplam 20 kadın, Troya Kültür Rotası'nda doğa yürüyüşü başlattı. Yürüyüş, kadınların ilk ziyaret noktası olan Troya Antik Kenti önünden başladı. Kendilerine 'Tanrıça Athenalar' olarak tanımlayan kadınlar, yürüyüş anısına önce gezdikleri Troya Müzesi önünde hatıra fotoğrafı çekildi. Ardından da 7 gün sürecek olan yürüyüşün startını verdi.

120 kilometrelik Troya Kültür Rotası'nı 7 gün devam edecek olan doğa yürüyüşüyle tamamlamayı hedefleyen kadınlar, Apollon Smintheus Tapınağı ve Assos'taki Athena Tapınağı'nı da ziyaret edecek. Her akşam farklı bir alanda çadır kurarak konaklayacak olan kadınlar, 2 Ekim günü Assos'taki Athena Tapınağı'nda yürüyüşü tamamlayacak.

Yoga ve farkındalık eğitmeni Şaylan Yılmaz, kadınlar olarak doğada özgür ve mutlu olabilmek adına yürüdüklerini söyledi. Yılmaz, "Çünkü ben, Çanakkale Valiliği'nin projelendirdiği Troya Kültür Rotası'nı yürürken bir kadın olarak bazı noktalarda zorlandım. Baktım tek başıma yapamıyorum ve bir çağrıda bulundum. Beni sosyal medyadan takip eden ve doğada var olmak isteyen kadınlara dedim ki; 'ben yürüyemiyorum tek başıma, siz de yürüyemiyorsunuz tek başınıza, o zaman gelin hadi hep birlikte yürüyelim.' Ve geldiler, şimdi 20 kadın olduk. Troya Kültür Rotası'nı hep birlikte yürüyeceğiz sadece doğada var olabilmek ve doğada bir hafta vakit geçirebilmek için" dedi.

Yoga ve Farkındalık eğitmeni Şaylan Yılmaz, her gün ortalama 15-20 kilometre yürüyerek, 120 kilometrelik güzergahı bir haftada tamamlayacaklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2020-09-26 16:45:03



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