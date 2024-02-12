Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de motosikletteki 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 1 kişi tutuklandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletle seyir halindeki 2 kişinin av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 19:15 Güncelleme: 12.02.2024 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de motosikletteki 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 1 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletle seyir halindeki 2 kişinin av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Sarıot köyünden ilçe merkezine motosikletle giden Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı'nın (24) ana yola yaklaştıklarında av tüfeğiyle ateş açılması sonucu hayatlarını kaybetmesi olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler A.G, C.Ö, A.K. ile yaşları 18'den küçük D.B. ve H.M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sabah saatlerinde jandarma ekiplerince Bayramiç Adliyesi'ne getirilen 5 şüpheliden 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Şüpheli A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Bayramiç ilçesinde, 8 Şubat akşamı Sarıot köyünden ilçe merkezine giden Aydın olay yerinde, Avcı ise kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmiş, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Önleme Timi (JASAT) tarafından olay yeri ve çevre köylerde yapılan araştırmalar sonucunda zanlılar A.G. ve C.Ö. gözaltına alınmıştı.

        Çalışmalarına devam eden JASAT, olayın şüphelilerinden A.K. ile suça sürüklenen çocuklar D.B. ve H.M.K'yi Menderes Mahallesi'ndeki bir evde yakalamıştı.

        Gözaltına alınan zanlılardan A.K'nin gösterdiği sulama kanalındaki çalılık alanda, cinayetlerde kullanılan av tüfeği ele geçirilmişti.

        Olay günü Sarıot köyündeki hayırda Şakir Aydın ve Tayfun Avcı ile şüphelilerin bir arada olduğu, ilerleyen saatlerde aralarında uyuşturucu ticaretiyle alakalı alacak meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi.

        Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Aydın ve Avcı'nın çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hollanda'dan İsrail'e yönelik F-35 kararı
        Hollanda'dan İsrail'e yönelik F-35 kararı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de yıldırım isabet eden ahırdaki saman balyaları yandı
        Çanakkale'de yıldırım isabet eden ahırdaki saman balyaları yandı
        Çanakkale'de sağanak; Kepez Çayı taştı (2)
        Çanakkale'de sağanak; Kepez Çayı taştı (2)
        Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı
        Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı
        Çanakkale'de sağanak; Kepez Çayı taştı
        Çanakkale'de sağanak; Kepez Çayı taştı
        Çanakkale'de gece yarısına kadar iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı ya...
        Çanakkale'de gece yarısına kadar iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı ya...
        Bal kabağı kabuğundan gıda ve doğa dostu ambalaj üretildi
        Bal kabağı kabuğundan gıda ve doğa dostu ambalaj üretildi