Çanakkale'de 2 motosikletlinin öldüğü silahlı saldırıda, 5 şüpheli adliyede (2)

1ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde geçen 8 Şubat tarihinde Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı'nın (26), motosikletle ilçe merkezine giderken pusu kurularak öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.G., C.Ö., H.M.K. ve D.B. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden ve olayda kullandığı pompalı tüfeği sakladığı yeri jandarmaya bildiren Ahmet Karademir ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.