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        Çanakkale'de 2 motosikletlinin öldüğü silahlı saldırıda, 5 şüpheli adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 19:50 Güncelleme: 12.02.2024 - 19:50
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        Çanakkale'de 2 motosikletlinin öldüğü silahlı saldırıda, 5 şüpheli adliyede (2)
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        1ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde geçen 8 Şubat tarihinde Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı'nın (26), motosikletle ilçe merkezine giderken pusu kurularak öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.G., C.Ö., H.M.K. ve D.B. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden ve olayda kullandığı pompalı tüfeği sakladığı yeri jandarmaya bildiren Ahmet Karademir ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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