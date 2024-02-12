Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı

Güçlü su akışıyla birlikte taşan çay balıkçı barınağına doğru ilerledi. Burada bulunan bazı tekneler taşkından zarar görürken mal sahipleri teknelerinin halatlarını güçlendirdi.

İl merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak, Kepez beldesindeki Kepez Çayı'nın debisinin yükselmesine neden oldu.

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