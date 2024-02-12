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        Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı

        Çanakkale'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Kepez Çayı'nda taşkın yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 12.02.2024 - 16:29
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        Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı
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        Çanakkale'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Kepez Çayı'nda taşkın yaşandı.

        İl merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak, Kepez beldesindeki Kepez Çayı'nın debisinin yükselmesine neden oldu.

        Güçlü su akışıyla birlikte taşan çay balıkçı barınağına doğru ilerledi. Burada bulunan bazı tekneler taşkından zarar görürken mal sahipleri teknelerinin halatlarını güçlendirdi.

        Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince taşkın yaşanan Çanakkale-Güzelyalı sahil yolu trafiğe kapatıldı.

        Kepez Belediyesi ekipleri de bölgede temizlik çalışması başlattı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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