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        Çanakkale'de yıldırım isabet eden ahırdaki saman balyaları yandı

        Çanakkale'de ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu saman balyaları yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 18:05 Güncelleme: 12.02.2024 - 18:10
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        Çanakkale'de yıldırım isabet eden ahırdaki saman balyaları yandı
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        Çanakkale'de ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu saman balyaları yandı.

        Merkeze bağlı Kirazlı köyünde bulunan ahıra yıldırım isabet etti.

        Olayda yaklaşık 2 bin saman balyası yandı.

        Çanakkale Belediyesi itfaiyesi ile Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin müdahale ettiği yangın, müştemilata sıçramadan söndürüldü.

        Yangın sırasında çok sayıdaki büyükbaş hayvan telef olmaktan kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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