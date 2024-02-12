Çanakkale'de yıldırım isabet eden ahırdaki saman balyaları yandı
Çanakkale'de ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu saman balyaları yandı.
Çanakkale'de ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu saman balyaları yandı.
Merkeze bağlı Kirazlı köyünde bulunan ahıra yıldırım isabet etti.
Olayda yaklaşık 2 bin saman balyası yandı.
Çanakkale Belediyesi itfaiyesi ile Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin müdahale ettiği yangın, müştemilata sıçramadan söndürüldü.
Yangın sırasında çok sayıdaki büyükbaş hayvan telef olmaktan kurtarıldı.
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