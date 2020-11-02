Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

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Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 3 şüpheliyi gözaltına alırken, şahıslar üzerinde yaptıkları aramada da 223,97 gram metamfetamin ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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