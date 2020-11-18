Çanakkale Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Çanakkale İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali İlhami Aktaş başkanlığında, Denizpolis Evi’nde kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya; Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bn. Ercan Oran, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer ve kurul üyesi kamu kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda; korona virüs sürecinde Çanakkale genelindeki son durum, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve pandemi ile mücadele sürecinde uygulanan tedbirler değerlendirildi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Sinem Topaloğlu tarafından korona virüs ile mücadelede Çanakkale’nin son durumu ve bundan sonra izlenecek çalışma planı hakkında sunum yapılarak kurul üyeleri bilgilendirildi.

Vali İlhami Aktaş toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Pandemi sürecinde kritik bir dönemden geçmekteyiz. Biz kurallara ne kadar riayet edersek pozitif vaka sayısı da o kadar değişiklik gösterir. Milletçe alınan tedbirlerin uygulanabilirliği noktasında çok daha hassas olmalı, pandeminin halen devam ettiğini unutmadan Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına eksiksiz bir şekilde uymalıyız“ dedi.

İl Pandemi Kurulu Toplantısı görüş, öneri ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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