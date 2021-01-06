Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

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Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda TCK 191 (Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek, bulundurmak) ve TCK 188 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti) suçlarından toplam 5 olayda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli adlî kontrol şartıyla ve diğer 3 kişi de serbest bırakıldı.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerden 47,56 gram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 3 bin 400 lira para ele geçirildi.

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