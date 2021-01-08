Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın KabatepeGökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan A.Ş.’den yapılan açıklamada, “9 Ocak Cumartesi günü KabatepeGökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 15.00'da, Kabatepe'den ise saat 17.00'da sefer yapılacak olup, diğer tüm seferler olumsuz hava şartları sebebi ile iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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