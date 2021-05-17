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Çardak’a doğal gaz için ilk kazma vuruldu

İHA

Çardak’a doğal gaz için ilk kazma vuruldu

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesine temeli atılan doğal gaz için açıklamalarda bulundu.
Çanakkale’de verilen sözlerin bir bir hayata geçirildiğini ifade eden Turan: “Daha önce söylediğimiz gibi Çanakkale’mizin tüm ilçe ve beldelerine doğal gaz getirmekte kararlıyız. Doğal gaz konfor demektir, çevre dostu demektir. Bu konfor en çok Çanakkaleli hemşehrilerimize yakışır. Bugün itibarıyla tarihi ve kültürel mirasıyla bir turizm merkezi Çardak’ımızda doğal gaz çalışmaları başladı. Çardak’ta ilk kazması vurulan projede 30 kilometre polietilen hat, 21,6 kilometre servis hattı yatırımı yapılacak. Toplam yatırım maliyeti 8,43 milyon lira olarak öngörülmektedir. 2021 yılı sonu itibarıyla Çardak’a doğal gaz arzının sağlanması planlanmaktadır. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte Çanakkale’miz için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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