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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kiraz ihracatındaki fiyat oyununa üreticilerden tepki

İHA

Kiraz ihracatındaki fiyat oyununa üreticilerden tepki

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde kiraz üreticileri, iç piyasadaki fiyat döngüsünün esas alınarak ihracat fiyatlandırması yapılmasına tepki gösterdi.
25 liradan açıklanan kiraz ihracatı alım rakamlarının iç piyasadaki düşüşe endekslenerek 10 liraya kadar gerilemesi üreticiyi küstürdü. Gübre, ilaç ve malzeme fiyatlarının 10 kat arttığından yakınan üreticiler, beş yıldır 10 liradan alınan kiraz fiyatlarına isyan etti. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, üreticiler tarafından özenle yetiştirilen kirazın pazarlanmasında ciddi sıkıntılar olduğuna dikkat çekerek ihracatçılara göz dağı verdi. Yılmaz, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, “Bazı firmalar ihracat konusunda sıkıntı çıkarıyor. Belediye olarak gerekli tedbirleri alacağız. Bu firmaların bunu özellikle bilmelerini istiyorum. 25 liradan başlayan alımlar 3 günde 10 liraya düşüyor. Üreticilerin hayalleri yıkılıyor. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Her geçen yıl kiraz üreticileri azalmaya başladı. Üreticiler üretmemeye başladı. Çünkü bu fiyat istikrarsızlığı üreticilerimizi yoruyor. Bundan dolayı da biz bu çalışmaları önümüzdeki yıldan itibaren yapacağız. Lapseki kirazının yüzde 65'i ihracat olan bir kiraz. Ziraat 900 dediğimiz kirazımız genelde yurt dışına ihraç ediliyor. Çanakkale genelinde bu bölgede yetiştirilen kirazın yüzde 50'sini Lapseki üretiyor. 12 bin dekar kiraz üretimi var. Ama bu rakamların geçtiğimiz yıllara göre düştüğünü belirtmek isterim" diye konuştu.
“Bilerek fiyat düşürerek kazançlarını arttırıyorlar”
İhracatçıların iç piyasayı bekleyerek fırsat kolladıklarını belirten çiftçi Barbaros Gencer (28), “Biz her sene kiraz fiyatlarının artmasını bekliyoruz. Dolar ve Euro kurunun yüksek olması dolayısıyla ihracatçının fiyatları yüksek tutmasından umutluyduk. İhracatçı talep yapar, onların da kazançları olur diyorduk. Resmen ihracatçıların oyununa geldik. Fırsat kolluyorlar ve iç piyasaya göre hareket ediyorlar. Bence yanlış yapıyorlar. Çünkü iç piyasada fiyat arz ve talebe göre uygulanır. Bunlar bunu fırsat bilerek fiyat düşürüyor ve kazançlarını arttırıyorlar. Sezon başında 25 liradan alımı yapılan kiraz şu anda 10 liralara kadar düşmüş durumda. 25 liradan alım yapılırken, dolar kuru 8 lira 60 kuruş seviyelerindeyken, şu anda da daha da yüksek. Dolar kuru 7 lira 60 kuruş seviyelerine düşerse kazançları daralmıştır, fiyatları düşürmelerini anlarız. Ama şimdi iç piyasaya göre hareket ediyorlar. İç piyasada kiraz 50 lira olsa inanın almak için yarışacaklar” dedi.

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