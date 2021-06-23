AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Çanakkale’ye geliyor

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım bir dizi programlara katılmak için Çanakkale’ye geliyor.
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım’ın Çanakkale’de 3 ayrı programa katılacağını belirten AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, “Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım, 24 Haziran Perşembe günü bir dizi programa katılmak üzere Çanakkale’mize geliyor. Genel Başkanvekilimiz Yıldırım’ı; Grup Başkanvekilimiz Sayın Bülent Turan, Milletvekilimiz Sayın Jülide İskenderoğlu ve teşkilatımızla birlikte şehrimizde misafir edeceğiz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.