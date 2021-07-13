Vali Aktaş talepleri yerinde dinledi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Aşağı Çavuş Köyündeki vatandaşların taleplerini bizzat yanlarına giderek dinledi.

Yenice ilçesine bağlı Aşağı Çavuş Köyünde çevre Köylerin Muhtarları ve Köy sakinleri ile bir araya gelen Vali Aktaş, talep ve istekleri yerinde dinledi. Bir süre sohbet ederek köylerin genel durumları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediyesi ve hayırseverlerin katkıları ile Aşağı Çavuş Muhtarlığı tarafından yapılan Aşağı Çavuş Köyü Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Aşağı Çavuş Köyü’nde öğrenim öğrenim gören ilkokul öğrencilerine temel eğitim verilecek olan kültür merkezinde kütüphane, bilgisayar ve internet hazır bulunacak.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’a ziyaretlerinde İlçe Kaymakamı Musa Göktaş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Celil Sezgin, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, Daire Amirleri, İl Genel Meclis Üyeleri Hilmi Ünal, Recai Ertan ve Köy Muhtarları İsmail Özkul eşlik etti.

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