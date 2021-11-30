Çanakkale Boğazı’nda feribot seferleri yeniden başladı

Çanakkale’de 2 gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle iptal edilen boğaz hattındaki feribot seferleri yeniden başladı.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle bazı feribot seferlerini geçici olarak askıya almıştı. Bölgede şiddetini azalan fırtınayla birlikte Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri yeniden başladı.

Konuya ilişkin GESTAŞ A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, “ÇanakkaleEceabat ve ÇanakkaleKilitbahir hattındaki seferlerimiz saat 11:30 itibariyle, LapsekiGelibolu hattındaki seferlerimiz ise saat 12:40 itibariyle yapılmaya başlamıştır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.