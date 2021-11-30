Çanakkale Boğazı’nda feribot seferleri yeniden başladı

Çanakkale’de 2 gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle iptal edilen boğaz hattındaki feribot seferleri yeniden başladı.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle bazı feribot seferlerini geçici olarak askıya almıştı. Bölgede şiddetini azalan fırtınayla birlikte Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri yeniden başladı.
Konuya ilişkin GESTAŞ A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, “ÇanakkaleEceabat ve ÇanakkaleKilitbahir hattındaki seferlerimiz saat 11:30 itibariyle, LapsekiGelibolu hattındaki seferlerimiz ise saat 12:40 itibariyle yapılmaya başlamıştır” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.