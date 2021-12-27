Mevlana, 748´inci vuslat yıldönümünde Gelibolu Mevlevihanesi´nde anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevlana, 748´inci vuslat yıldönümünde Gelibolu Mevlevihanesi´nde anıldı

DHA

Mevlana, 748´inci vuslat yıldönümünde Gelibolu Mevlevihanesi´nde anıldı


Burak GEZENMustafa SUİÇMEZDoğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- 
ÇANAKKALE'deki Gelibolu Mevlevihanesi´nde, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 748'incı vuslat yıldönümü nedeniyle düzenlenen Şeb-i Arus töreni, balkan ülkelerinin temsilcilerini buluşturdu. Gecede, Mesnevi okuması ve sema gösterisi gerçekleştirildi.
Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 748´inci vuslat yıl dönümü nedeniyle Gelibolu Mevlevihanesi´nde `10´uncu Uluslararası Balkan Coğrafyası Çanakkale´de Buluşuyor´ etkinlikleri düzenlendi. `Dünyanın Ortak Dili Hz. Mevlana´ temasıyla gerçekleşen programa; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rifat Feyziç, Saraybosna Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cazim Hadzimejlic, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Kosova, Karadağ, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan ve Romanya'dan çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı. 
Program, enstrümantal ney ve ilahi dinletisi ile başladı. Ardından Armin Muzaferija tarafından Türk Boşnak ortak ezgileri seslendirildi. 
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yaptığı konuşmada, "Hz. Mevlana ile vuslata kavuştuğumuz 748´nci yıldönümünde, Mevlana´nın öğretilerini, söylemlerini, bize öğrettiklerini hayatımızın her noktasında uygulamayı Allah bize nasip etsin" dedi.
AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise, "Çanakkale demek, Cumhuriyetin önsözünün yazıldığı topraklar demek. Çanakkale´de dünden bugüne ecdadımızın emaneti aslında bizlerle birlikte, onların yaşattığı emanetleri de, bu toprakların gerçek sahipleri de bizlere emanet. Biz her sabah dualarımızla aslında şehitlerimize ev sahipliği yapıyoruz" diye konuştu.
Saraybosna Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cazim Hadzimejlic de, Mevlana öğretisinin tüm Balkanlarda ve Dünyada önemli bir stratejik öğreti haline geldiğini söyledi.
`ANAVATANIMIZ GÜÇLÜ OLDUĞU SÜRECE BİZLER DE KENDİMİZİ GÜÇLÜ HİSSEDİYORUZ´
Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet konuşmasında, "Bugün Çanakkale´mizde, Gelibolu´muzda olmak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Anavatanımız, Türkiye´miz bizim canımızdır. Anavatanımız var olduğu sürece Bulgaristan´daki Müslüman Türk topluluğu var olacaktır. Ana vatanımız güçlü olduğu sürece bizler de kendimizi güçlü hissediyoruz. Onun için hem anavatanımız Türkiye´mize, hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı olan Reisi Cumhur Sayın Recep Tayyip Erdoğan´a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü bizler anavatanımızın bir parçasıyız. Hz. Mevlana´nın yolundan giden erenlerin, dervişlerin önce insanlığın kalpleri fethettiği daha sonra Osmanlı askerlerinin yeniden topraklarını fethettiği o topraklarda yaşıyoruz. Ve Hz. Mevlana´nın sesini, öğretilerini duymaya ve duyurmaya çalışıyoruz" dedi. 
`ERDOĞAN GELİNCE ARTIK BU FARELER HALAY ÇEKEMİYOR´
Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rifat Feyziç ise, "Son zamanlardaki Türkiye eski bir Türkiye değil. Güçlü, kuvvetli Türkiye sadece sizin için değil, Balkanlardaki Müslümanlar için ve bütün dünyadaki mazlum ve iyi insanlar için çok önemli. Bizim orada biz atasözümüz var; `Kedinin olmadığı yerde fareler halay çeker.´ Güçlü Türkiye´nin olmadığı bir yerde Hıristiyanlar, düşmanlar çekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelince artık bu fareler halay çekemiyor, çekmiyor. Siz Türk olarak büyük bir milletsiniz. Siz aslanlarsınız. Ama aslanların başı da aslan olması lazım. Aslanların başı da köpek veya küçük bir hayvan olursa bir şey yapamazsınız. Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk büyük bir aslandı. Recep Tayyip Erdoğan´da büyük bir aslan. Aslanların başı da mutlaka aslan olur" diye konuştu.
Program, Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku tarafından Mevnevi okuması, Tasavvuf Vakfı ekibinin sema gösterisi ve yapılan dua ile sona erdi.  DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Doğan ZELOVA
2021-12-27 00:12:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çan Belediyesi Aşıklar mesire alanı temel atma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Çan Belediyesi Aşıklar mesire alanı temel atma töreni ...
Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli
YEREL HABERLER Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli
TIR'ın dorsesine gizlice binen göçmenlerin Avrupa hayali Çanakkale'de bitti
YEREL HABERLER TIR'ın dorsesine gizlice binen göçmenlerin Avrupa ...
Tıra kaçak olarak bindiler, Sofya yerine Çanakkale’ye geldiler Bulgaristan’a gitmek için kaçak olarak bindikleri tırda donma tehlikesi atlatan düzensiz göçmenler, dorsenin brandasını yırtarak yardım istediler Avrupa hayalleri Çanakkale’de son buldu
YEREL HABERLER Tıra kaçak olarak bindiler, Sofya yerine Çanakkale’ye ...
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale ...
Kordon boyunda yürürken motosiklet çarptı
YEREL HABERLER Kordon boyunda yürürken motosiklet çarptı
Çanakkale’de kömür yüklü kamyon devrildi
YEREL HABERLER Çanakkale’de kömür yüklü kamyon devrildi
Başkan Makas’tan Milli Şair Ersoy'u anma mesajı
YEREL HABERLER Başkan Makas’tan Milli Şair Ersoy'u anma mesajı
Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maraton başlıyor
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maraton başlıyor
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu' 
YEREL HABERLER Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 'Çanakkale Savaşları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.