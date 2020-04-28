Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili olarak ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İstanbul Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili olarak hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Bu hafta ifade vermesi beklenen Kaftancıoğlu hakkındaki soruşturma, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, Altun'un evini fotoğrafladığı iddiasıyla başlatılan soruşturmayla bağlantılı olarak "suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlarından açılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken koruma polisleri tarafından tespit edildiği öne sürülen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında da "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kanunsuz yere delil toplamak"suçlamalarıyla soruşturma yürütüyor.

Kaftancıoğlu 22 Nisan'daki bir Twitter paylaşımında, CHP ilçe başkanının görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrole gittiğini belirtmişti.

https://twitter.com/Canan_Kaftanci/status/1252716847960666114?s=20

Kaftancıoğlu hakkındaki soruşturma bu mesaj sonrası açıldı. Soruşturma Altun'un avukatı Sezgin Tunç'un suç duyurusu üstüne başlatıldı.

Fotoğraf olayı, Altun'un Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye yaptırdığı yapıların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldığına dair Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber sonrası yaşanmıştı.

Olayın ardında Altu avukatları aracılığıyla "Tahrifat ve tezviratı reddediyoruz" başlıklı bir açıklama yaptı ve iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Açıklamada Üsküdar'daki arazinin metruk ve mezbelelik halde olduğu, "sağlık ve güvenlik riski içeren arazi için" Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mart ayında ihale açtığı aktarıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü de "Yasadışı yapılaşma sözkonusu değildir" açıklaması yaptı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ise olay sonrası "Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım YALAN. O sokaktan geçen herkesin gördüğü yere baktığım DOĞRU. Kaçak inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim ve yeniden gidip bakacağım DOĞRU. Üsküdar'ın hiçbir noktasında kent suçlarına izin vermeyeceğim DOĞRU." tweet'ini atmıştı.