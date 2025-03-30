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        Haberler Magazin Candan Şeviktürk: Bu ünvanı taşımanın onurunu yaşıyorum - Magazin haberleri

        Candan Şeviktürk: Bu ünvanı taşımanın onurunu yaşıyorum

        Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan Candan Şeviktürk; "Miss Supranational Turkey 2025 ünvanını taşımanın onurunu yaşıyorum. Umarım bu sorumluluğu hakkıyla taşıyabilir, ülkemi ve Türk kadınını güçlü, zarif ve onurlu bir şekilde temsil edebilirim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 12:07 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:11
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        "Bu ünvanın onurunu yaşıyorum"
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        11 Eylül 2024'te gerçekleştirilen Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda, Paris School of Business Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi Cemre Üker, 2'nci olarak ülkemizi Miss Supranational'da temsil etme hakkı kazanmıştı.

        Cemre Üker

        Ancak Cemre Üker, Miss Supranational yarışmasına katılamayacağını bildirdi. Üker, Miss Turkey'e yaptığı açıklamada; "İçinde bulunduğum bazı resmi süreçler nedeniyle ne yazık ki haziran ayında gerçekleşecek yarışmaya katılamayacağım. Önümüzdeki günlerde Fransa'ya giriş yapacağım ve pasaport işlemlerin başlayacak. Bununla birlikte, 20 Mayıs - 11 Haziran tarihinde vatandaşlık bürosuyla oldukça önemli duruşmalarım olacak. Avukatım, bu süreçte Fransa'da bulunmamın dosyamın seyri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu nedenle bu kararı almak durumunda kaldım ve durumu sizlerle vakitlice paylaşmak istedim. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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        Candan Şeviktürk

        Miss Turkey tarafından yapılan açıklamada, 9 - 28 Haziran 2025 tarihlerinde Polonya’da yapılacak olan Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi Candan Şeviktürk'ün temsil edeceği duyuruldu.

        Bu karar sonrasında Candan Şeviktürk, duygularını sosyal medya hesabından dile getirerek, bir açıklama yaptı. Şeviktürk, şunları söyledi:

        Miss Supranational Turkey 2025 ünvanını taşımanın onurunu yaşıyorum. Bu sadece bir ünvan değil; Cumhuriyet'in biz kadınlara tanıdığı hakların, fırsatların ve hayallerin bir yansıması. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyada her şey kadının eseridir' sözüyle büyüdüm. Onun açtığı yolda, çağdaş, özgür ve kendine güvenen bir Türk kadını olarak bu görevi en iyi şekilde temsil etmek için yola çıkıyorum. Bu yolculukta bana inanan, destek olan herkese yürekten teşekkür ederim. Umarım bu sorumluluğu hakkıyla taşıyabilir, ülkemi ve Türk kadınını güçlü, zarif ve onurlu bir şekilde temsil edebilirim. Her adımda kendim olmaya, ait olduğum değerleri unutmadan ilerlemeye ve içten gelen bir ışığı yansıtmaya gayret edeceğim.

        21 yaşında ve 1.73 boyunda olan Candan Şeviktürk, Universita Degli Studi Di Torino Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk 4. sınıf öğrencisi.

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