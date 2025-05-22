Canım İstanbul sergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından hayata geçirilen ve her yıl büyük ilgi gören Bir Şiir Bir Hayat sergi serisinin dördüncüsü olan Canım İstanbul sergisi, 24 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor.

ŞİİR, ŞEHİR VE ZAMAN ARASINDA BİR YOLCULUK

Bu yılki sergi, Necip Fazıl Kısakürek’in Canım İstanbul şiiri üzerinden, İstanbul’un geçmişi, bugünü ve değişmeyen ruhunu nostaljik bir İstanbul tramvayı eşliğinde dijital bir yolculukla anlatıyor.

Dijital enstalasyonlarla zenginleştirilen deneyim, ziyaretçileri şiirsel bir atmosferde İstanbul’un siluetine ve derinliklerine götürüyor.

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YAPAY ZEKA İLE NECİP FAZIL İLE BİREBİR SOHBET

Bir ilk olarak, sergide ziyaretçilere yapay zeka destekli interaktif bir sistem aracılığıyla Necip Fazıl Kısakürek ile birebir sohbet etme fırsatı sunuluyor. Bu teknoloji sayesinde Necip Fazıl Kısakürek’e doğrudan sorular yöneltmek ve onun düşünce dünyasına temas etmek mümkün hale geliyor.