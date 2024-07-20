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        Haberler Gündem Çankırı'da çıkan yangında 3 ev zarar gördü - Güncel haberler

        Çankırı'da çıkan yangında 3 ev zarar gördü

        Çankırı'da çıkan ve 3 evin zarar gördüğü yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 02:27 Güncelleme: 20.07.2024 - 02:27
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        Yangında 3 ev zarar gördü
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        Alınan bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi Ünür Sokak üzerinde plastik kasaların olduğu boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının büyümesi üzerine alevler yakındaki evlere sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

        İtfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

        Yangında zarar gören evlerden 2'sinin kullanılmadığı, birinin de boş olduğu öğrenildi.

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ile İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de bölgede inceleme yaparak yangın hakkında bilgi aldı.

        Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Taşolar, yangında can kaybının olmadığını belirtti.

        Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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