Çankırı'da işçi servisi devrildi: Yaralılar var
Çankırı'da işçileri taşıyan servis otobüsünün, kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı
Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen servis otobüsü, Çankırı-Ankara kara yolu Aşağıpelitözü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüs içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
AA'nın haberine göre; 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Servisteki işçilerin, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında çalıştıkları öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.