İstanbul'dan bayram tatili için ailesiyle memleketi Süleymanhacılar köyüne gelen 9 yaşındaki A.H.K, sabah saatlerinde annesinin köyü olan Kayı köyüne gitmek için evden çıktı.

Bir süre sonra oğullarından haber alamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK) ve polis, arama çalışması başlattı.

Ankara ve Kastamonu AFAD ekiplerinin de desteğiyle, 2 iz takip köpeği ve 2 dronun kullanıldığı toplam 107 personelin katıldığı arama çalışmaları sonucu çocuk, Kayı köyü yakınlarında bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.