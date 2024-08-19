Çankırı'da orman yangını! 4 köy boşaltılıyor

Ilgaz ilçesi Keseköy köyü mevkisinde saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Çankırı merkez ve ilçelerden bölgeye orman, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda ise “Çankırı Ilgaz’da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor.” denildi.

'ILGAZ İLÇESİNE BAĞLI 4 KÖY TAHLİYE EDİLİYOR'

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Yangının 4'üncü saatinde ekipler tarafından başlatılan müdahaleler yoğun şekilde sürdürülüyor.

Bölgede kuvvetli rüzgarın etkili olması sebebiyle yangının büyümesi ihtimaline karşı Ilgaz ilçesine bağlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Yukarıdere ve Aşağıdere köyleri güvenlik güçleri eşliğinde tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.

TAHLİYE EDİLEN 112 KİŞİ KONAKLAMA TESİSLERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki orman yangınında 6'ncı saat geride kalırken, alevlere 102 araç ve 267 personel ile müdahale ediliyor. İki helikopterde hava kararıncaya kadar söndürme çalışmalarına destek verdi. Bu arada tahliye edilen köylerden 112 vatandaş bölgedeki uygun konaklama tesislerine yerleştirildi ve yine köylerden tahliye edilen 126 hayvan güvenli bölgelere alındı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.