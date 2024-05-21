Çankırı'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Çankırı'da otobüs durağına bırakılan şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı. Patlamanın şiddetiyle valizde bulunan nargile malzemeleri etrafa saçıldı. Çalışmanın ardından bölge yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.
Buğday Pazarı Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki otobüs durağında şüpheli valiz görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.
Özel kıyafet giyen bomba imha uzmanı sinyal kesici cihaz ile şüpheli paketin yanına giderek fünye yerleştirdi.
Bölgeye uyarı anonsu yapılmasının ardından valiz kontrollü şekilde patlatıldı.
Patlamanın şiddetiyle valizde bulunan nargile malzemeleri etrafa saçıldı.
Çalışmanın ardından bölge yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.