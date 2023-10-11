Çaldığı bilezikleri başka kuyumcuda bozduran şüpheli yakalandı

ÇANKIRI'dabir kuyumcudan 3 altın bilezik çalıp, bir başka kuyumcuda bozduran şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir kuyumcudan 3 altın bilezik çalıp bir başka kuyumcuda bozdurduğu belirlenen Y.E., polis ekiplerince takibe alındı. Otomobille il merkezi yönüne gittiği belirlenen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankırı-Ankara kara yolu üzerindeki Hacı Ali Kavşağı'nda yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada bir miktar para ele geçirildi. Şüphelinin bilezikleri sattıktan sonra parasını 3 farklı hesaba havale ettiği tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.