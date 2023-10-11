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        Çaldığı bilezikleri başka kuyumcuda bozduran şüpheli yakalandı

        ÇANKIRI'dabir kuyumcudan 3 altın bilezik çalıp, bir başka kuyumcuda bozduran şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 17:42 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:42
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        Çaldığı bilezikleri başka kuyumcuda bozduran şüpheli yakalandı
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        ÇANKIRI'dabir kuyumcudan 3 altın bilezik çalıp, bir başka kuyumcuda bozduran şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir kuyumcudan 3 altın bilezik çalıp bir başka kuyumcuda bozdurduğu belirlenen Y.E., polis ekiplerince takibe alındı. Otomobille il merkezi yönüne gittiği belirlenen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankırı-Ankara kara yolu üzerindeki Hacı Ali Kavşağı'nda yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada bir miktar para ele geçirildi. Şüphelinin bilezikleri sattıktan sonra parasını 3 farklı hesaba havale ettiği tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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