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        Çerkeş'te başarılı kolluk kuvvetleri ödüllendirildi

        Çerkeş ilçesinde bazı emniyet ve jandarma personeli, başarı belgesi ile ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 17:00 Güncelleme: 12.10.2023 - 17:00
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        Çerkeş'te başarılı kolluk kuvvetleri ödüllendirildi
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        Çerkeş ilçesinde bazı emniyet ve jandarma personeli, başarı belgesi ile ödüllendirildi.

        Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, görev yaptıkları süre içinde asayiş hizmetlerinin yürütülmesinde ve yetkili makamlar tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesinde mesai mefhumu gözetmeksizin gösterdikleri özveri, üstün gayret ve çalışmalarından dolayı İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar ve emniyet personeli ile 14-19 Ağustos tarihlerinde hırsızlık suçlarından dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasında gösterdikleri gayret ve özverilerinden dolayı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Kaya ile jandarma personeline başarı belgesi verdi.

        Özverili çalışmalarından dolayı güvenlik görevlilerini tebrik eden Bulgurlu, azimli ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.

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