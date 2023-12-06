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        Çankırı'da üretilen kedi kumu 30 ülkeye ihraç ediliyor

        Çankırı'da sodyum bentonit madeninden üretilen kedi kumu 30 ülkeye ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:19 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:32
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        Çankırı'da üretilen kedi kumu 30 ülkeye ihraç ediliyor
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        Çankırı'da sodyum bentonit madeninden üretilen kedi kumu 30 ülkeye ihraç ediliyor.

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından sağlanan danışmanlık desteği sonrası Tüney köyü bölgesinden açık işletme yöntemi ile bir madencilik firması tarafından çıkartılan sodyum bentonit, 2023 yılı Mayıs ayından itibaren Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tesiste işlenmeye başlandı.

        Sodyum bentonitten kedi kumu üretimi yapan firma, ürünlerinin yüzde 20'lik kısmını iç piyasaya sunarken yüzde 80'ini 30 ülkeye ihraç ediyor.

        Fabrikada, döküm, sondaj ve yalıtım bentoniti üretim bölümlerinin de devreye alınmasıyla toplamda 100 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

        KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, fabrikadaki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, fabrikanın KUZKA'nın danışmanlık desteğiyle Çankırı'ya kazandırılan örnek bir yatırım olduğunu söyledi.

        Yatırımın Çankırı'ya kazandırılması için firmaya, Ajans tarafından bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulduğunu aktaran Genç, "Çankırı bentonit madeni varlığı açısından oldukça zengin bir ilimizdir. Burada bentonit işleyen maden ocaklarımız mevcuttur. Bugün ziyaret ettiğimiz bu tesisimizde, Çankırı'dan elde edilen sodyum bentonit madeni işlenerek nihai ürün olarak kedi kumuna dönüştürülüyor. Bu tesisimizde yaklaşık 40 civarında bir istihdam gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

        Ceylan Maden Firması İşletme Müdürü Mehmet Emre Özen de Çankırı'da kedi kumu üretim tesisi fikrinin 2020 yılında AR-GE çalışmalarıyla başladığını belirterek, şunları kaydetti:

        "2021 yılında Çankırı'daki kendi maden ocaklarımızda maden üretimine başladık. 2023 yılında ise kedi kumu üretim tesisimizi hayata geçirdik. Yakın zamanda diğer bölümlerin de devreye girmesiyle sondaj, döküm, yalıtım gibi alanlarda kullanılan katma değerli ürünleri üretmeye başlayacağız. Tesisimizde soydum bentonitten ürettiğimiz kedi kumumuzu şu anda yaklaşık 30 ülkeye ihraç etmekteyiz. Aynı zamanda yurt içinde kendi ocaklarından üretim yapıp, kendi fabrikasında işleyen ve kendi ana dağıtımını yapan tek firma özelliğini taşımaktayız. Hedefimiz, ülkemizden yurt dışına giden yaklaşık 1 milyon ton kedi kumunun yüzde 20 pazar payına ulaşmaktır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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