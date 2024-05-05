Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da "Gazze'yi Unutma" sloganıyla destek açıklaması yapıldı

        Çankırı'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi ve ateşkes sağlanması için basın açıklaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 21:20 Güncelleme: 05.05.2024 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da "Gazze'yi Unutma" sloganıyla destek açıklaması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi ve ateşkes sağlanması için basın açıklaması gerçekleştirildi.

        İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Karatekin Parkı'nda düzenlenen "Gazze'yi Unutma' adlı programda, katılımcılar ellerinde pankartlarla slogan attı.

        Çankırı İHH Başkanı Hasan Kale, burada yaptığı açıklamada, 212 gündür bütün dünyanın gözleri önünde işgal çetesinin ABD'nin de desteğiyle insanlık adına ne varsa yakıp, yıkıp, tahrip ettiğini söyledi.

        Buna karşı Gazze halkının dünyanın şerefini kurtarmak için varoluş mücadelesi verdiğini belirten Kale, "Bizler de bu direnişe destek vermek için 6 ayı aşkın bir süredir meydanlardayız. Kardeşlerimizin yalnız olmadığını dualarımızla, sloganlarımızla, açıklamalarımızla ve infaklarımızla bütün dünyaya ilan ediyoruz. Gazze savaşı, tüm algıları, mevcut kavramları alt üst etti ve uluslararası yapıların işlevsizliğini gün yüzüne çıkarttı. Devasa haçlı ordusu karşısında Gazze’nin her yerinde müthiş bir şekilde direnen mücahitler tüm imkansızlara ve yalnızlığa rağmen tarih yazmaya devam ediyorlar. Onlar mücadeleleri ve ödedikleri bedeller ile örnek bir duruş sergilemeye devam ediyorlar." dedi.

        Gazze'de katliam olduğunu ama aynı zamanda izzetli bir direnişin de olduğunu ifade eden Kale, şöyle konuştu:

        "Kendini İslam'a ve Mescidi Aksa’ya adamış Gazze halkına buradan selamlarımızı iletiyoruz. Sizin izzetli duruşunuz tüm dünyayı hayran bırakıyor. Zalim Siyonistler yaptıklarının hesabını verecek ve cehenneme sürülecek. Sizler ise bu ödediğiniz bedel karşısında cennetin en güzel makamlarında ağırlanacaksınız inşallah. Çankırı Karatekin parkından tekrar yüksek sesle ifade ediyoruz ki Mescid-i Aksa, Gazze ve tüm Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz. Aksa Tufanı, İslam coğrafyasının özgürlük hikayesidir. Bu hikâyenin bütün kahramanlarını buradan bir kez daha selamlıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aslan'dan gol yağmuru!
        Aslan'dan gol yağmuru!
        "'Hakim'iyet bila kaydü şart"
        "'Hakim'iyet bila kaydü şart"
        Yol kenarında terk edilmiş halde bulundu!
        Yol kenarında terk edilmiş halde bulundu!
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        1. Lig'de çılgın gün!
        1. Lig'de çılgın gün!
        Hıdırellez, yurdun dört bir yanında kutlandı
        Hıdırellez, yurdun dört bir yanında kutlandı
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Kadroya alınmadı, açıklama yaptı
        Kadroya alınmadı, açıklama yaptı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf

        Benzer Haberler

        Çankırı'da acil servis doktoru, hasta yakını tarafından darbedildi
        Çankırı'da acil servis doktoru, hasta yakını tarafından darbedildi
        ÇAKÜ öğrencileri, ABD'deki Filistin gösterilerine oturma eylemiyle destek v...
        ÇAKÜ öğrencileri, ABD'deki Filistin gösterilerine oturma eylemiyle destek v...
        Çankırı'da bir doktor, hasta yakını tarafından darbedildi
        Çankırı'da bir doktor, hasta yakını tarafından darbedildi
        Otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
        Otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
        Korgun Kaymakamı Öğüt, Korgun Belediyesine veda ziyaretinde bulundu
        Korgun Kaymakamı Öğüt, Korgun Belediyesine veda ziyaretinde bulundu
        Çerkeş'te "Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan" konferansı düzenlendi
        Çerkeş'te "Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan" konferansı düzenlendi