Korgun Kaymakamı Öğüt, Korgun Belediyesine veda ziyaretinde bulundu
Korgun Kaymakamı Durdu Yavuz Öğüt, Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan'a veda ziyaretinde bulundu.
Korgun Kaymakamı Durdu Yavuz Öğüt, Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan'a veda ziyaretinde bulundu.
Yaklaşık 2 yıldır ilçede görev yapan ve Bakanlık merkez stajına katılmak üzere ilçedeki görevinden ayrılacak olan Öğüt, veda ziyaretleri kapsamında Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan'ı makamında ziyaret etti.
Kozan, Kaymakam Öğüt'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek bundan sonraki hayatında başarı diledi.
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