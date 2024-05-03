Çankırı'da bir doktor, hasta yakını tarafından darbedildi
Çankırı'da acil serviste görevli bir doktor, hasta yakını tarafından darbedildi.
Çankırı'da acil serviste görevli bir doktor, hasta yakını tarafından darbedildi.
Eşini tedavi ettirmek için gece saatlerinde Çankırı Devlet Hastanesi acil servisine gelen M.K, burada uzman doktor S.K.K. ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, S.K.K'nin göğsüne vurdu.
Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheli, doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunması üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
Doktor S.K.K'nin göğüs ağrısı ve nefes almada zorluk çekmesi üzerine acil serviste muayene edilerek adli rapor düzenlendi.
Şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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