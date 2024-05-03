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        Çankırı'da acil servis doktoru, hasta yakını tarafından darbedildi

        ÇANKIRI Devlet Hastanesi'nde acil serviste görevli bir doktor, hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 23:41 Güncelleme: 03.05.2024 - 23:41
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        Çankırı'da acil servis doktoru, hasta yakını tarafından darbedildi
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        ÇANKIRI Devlet Hastanesi'nde acil serviste görevli bir doktor, hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.

        Olay, Çankırı Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Eşini tedavi ettirmek için hastaneye gelen M.K. isimli kişi ile uzman doktor S.K.K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte M.K., doktor S.K.K.'ya karşı fiziksel saldırıda bulunarak göğsüne vurdu. Hastanenin güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilen saldırgan, doktorun 'beyaz kod' vermesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından doktor S.K.K., yaşadığı göğüs ağrısı ve nefes alma zorluğu şikayetiyle acil servis polikliniğinde muayene edildi ve adli rapor düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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