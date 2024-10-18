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        MHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt, görevinden istifa etti

        MHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt, görevinden istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 17:16 Güncelleme: 18.10.2024 - 17:16
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        MHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt, görevinden istifa etti
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        MHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt, görevinden istifa etti.

        Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 yıldır yürüttüğü MHP Çankırı İl Başkanlığı görevini bugün itibarıyla tamamladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayat çizgimiz Genel Merkezimin ve Liderim Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin izinde devam edecektir. Bugüne kadar birlikte çalışmaktan gurur duyduğum il, ilçe, il genel meclisi, belediye meclis üyesi, Kamu-Sen, Türkav, Ülkü Ocakları, MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) ve varlıklarıyla ihya olduğum teşkilatımızın tüm mensuplarına, 14 yaşımdan beri bulunduğum her görevde bana güvenip inanan aziz Çankırı halkımıza ve beni her kararımda destekleyen aileme çok teşekkür ederim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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