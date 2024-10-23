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        Çerkeş'ten kısa kısa

        Korgun Kaymakamı Orkun Ulukaya, veda ziyaretleri kapsamında Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'yu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:22 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:22
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        Çerkeş'ten kısa kısa
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        Korgun Kaymakamı Orkun Ulukaya, veda ziyaretleri kapsamında Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'yu ziyaret etti.

        Korgun ilçesinde görev süresi dolan Kaymakam Ulukaya, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'yu makamında ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Bulgurlu, yeni görev yerinde Ulukaya'ya başarılar diledi.

        - Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, gazi Cafer Kabaçalı'yı ziyaret etti

        Kaymakam Bulgurlu, beraberindekilerle birlikte Yoncalı köyünde yaşayan gazi Cafer Kabaçalı ve ailesini ziyaret etti.

        Kabaçalı ailesiyle sohbet eden Bulgurlu, gazilerin en kıymetli değerleri olduğunu, ailelerinin de kendileri için en kıymetli emanetleri olduğunu, kendileriyle bir araya gelmekten onur duyduğunu söyledi.

        Bulgurlu, devletin her zaman yanlarında durduğunu ve kendilerine kapılarının her daim açık olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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