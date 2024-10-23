Çerkeş'ten kısa kısa
Korgun Kaymakamı Orkun Ulukaya, veda ziyaretleri kapsamında Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'yu ziyaret etti.
Korgun Kaymakamı Orkun Ulukaya, veda ziyaretleri kapsamında Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'yu ziyaret etti.
Korgun ilçesinde görev süresi dolan Kaymakam Ulukaya, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'yu makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Bulgurlu, yeni görev yerinde Ulukaya'ya başarılar diledi.
- Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, gazi Cafer Kabaçalı'yı ziyaret etti
Kaymakam Bulgurlu, beraberindekilerle birlikte Yoncalı köyünde yaşayan gazi Cafer Kabaçalı ve ailesini ziyaret etti.
Kabaçalı ailesiyle sohbet eden Bulgurlu, gazilerin en kıymetli değerleri olduğunu, ailelerinin de kendileri için en kıymetli emanetleri olduğunu, kendileriyle bir araya gelmekten onur duyduğunu söyledi.
Bulgurlu, devletin her zaman yanlarında durduğunu ve kendilerine kapılarının her daim açık olduğunu dile getirdi.
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