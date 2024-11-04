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        Çankırılı güreşçiler Çorum'dan iki madalya ile döndü

        Çankırı Belediyesi Spor Kulübü sporcularının Çorum'da düzenlenen güreş müsabakalarından iki madalya ile döndüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 17:43 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:43
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        Çankırılı güreşçiler Çorum'dan iki madalya ile döndü
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        Çankırı Belediyesi Spor Kulübü sporcularının Çorum'da düzenlenen güreş müsabakalarından iki madalya ile döndüğü bildirildi.

        Çankırı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen Asırlık Kargı Panayırı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Çankırı Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan güreşçilerden Niyazi Efe Çağırkan'ın teşvik büyük boyda ikinci olduğu, Recep Armağan ise üçüncü olduğu belirtildi.

        Açıklamada, müsabakalar sonrasında kürsüye çıkan güreşçilere gümüş ve bronz madalyaları takıldığı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen takım antrenörü Seyfettin Karadeniz, ülkenin neresinde bir güreş müsabakası olsa Çankırı Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı olarak orada yerlerini aldıklarını belirterek, Çankırı’nın adını genç güreşçilerin başarısı ile duyurmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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