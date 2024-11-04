Çankırılı güreşçiler Çorum'dan iki madalya ile döndü

Çankırı Belediyesi Spor Kulübü sporcularının Çorum'da düzenlenen güreş müsabakalarından iki madalya ile döndüğü bildirildi.

Çankırı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen Asırlık Kargı Panayırı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Çankırı Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan güreşçilerden Niyazi Efe Çağırkan'ın teşvik büyük boyda ikinci olduğu, Recep Armağan ise üçüncü olduğu belirtildi.

Açıklamada, müsabakalar sonrasında kürsüye çıkan güreşçilere gümüş ve bronz madalyaları takıldığı ifade edildi.